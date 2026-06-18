Messi e quelle lacrime che hanno fatto il giro del mondo: cosa c'è dietro al malessere della Pulce

Dal principio all'ultimo trionfo nel 2024, tutta la carriera di Lionel Messi in maglia Argentina
© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005
© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005
Le lacrime di Lionel Messi dopo il primo gol che ha spianato la strada dell'Argentina contro l'Algeria al Mondiale hanno fatto il giro del mondo. La Pulce sta vivendo un momento difficile a livello personale come ha spiegato lui stesso al fischio finale: "La verità è che non c'entra niente con lo sport ma riguarda la mia famiglia - ha confessato il 38enne -. Ho passato dei giorni difficili e complicati, devo ringraziare compagni e staff".
Ma cosa si nasconde dietro al malessere di Messi? Secondo quanto emerge dal Sudamerica a creare disagio alla stella dell'Inter Miami è lo stato del padre Jorge, gravemente malato. Il problema di salute sarebbe emerso mesi fa e non è di facile risoluzione, tanto che il papà della Pulce non è presente negli Usa per stare vicino al figlio. Insomma la tristezza di Lionel sarebbe più che motivata, considerando anche lo speciale rapporto che li lega. Proprio Jorge infatti, indirizzò il figlio appena 13enne al Barcellona, lì dove il classe 1987 ha iniziato a fare la storia. Sperando nell'arrivo di notizie confortanti, Messi può almeno consolarsi con il supporto dei compagni di nazionale che lo stanno aiutando in un periodo più che complicato.
© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005
© Getty Images | L'espulsione di Messi contro l'Ungheria nel 2005