Messi e quelle lacrime che hanno fatto il giro del mondo: cosa c'è dietro al malessere della Pulce

Le lacrime di Lionel Messi dopo il primo gol che ha spianato la strada dell'Argentina contro l'Algeria al Mondiale hanno fatto il giro del mondo. La Pulce sta vivendo un momento difficile a livello personale come ha spiegato lui stesso al fischio finale: "La verità è che non c'entra niente con lo sport ma riguarda la mia famiglia - ha confessato il 38enne -. Ho passato dei giorni difficili e complicati, devo ringraziare compagni e staff".