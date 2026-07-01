Mbappé fa la differenza con la sua doppietta, ma Olise vale il prezzo del biglietto

Dalla metà del primo tempo in poi, ingaggia una sfida personale con il portiere svedese. Il primo round è un palo pieno, colpito con un piatto destro che sembrava destinato a un gol sicuro. Il secondo è un tiro dalla distanza, alto di poco. Il terzo round è quello che manda al tappeto la Svezia: fantascientifica penetrazione in area da sinistra, un paio dì sterzate e palla in buca d'angolo per l'1-0. Però un gol non gli basta e alla mezz'ora del secondo tempo segna quello del 3-0, molto bello anche quello, su assist di Olise. Nella Francia è il leader che non riesce a essere nel Real Madrid.