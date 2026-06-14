Marocco, è un record storico: 10 titolari su 11 non sono nati in Marocco! Ma stasera Curaçao…

14 Giu 2026 - 12:37
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I record sono fatti per essere battuti, si sa, ma questo rischia di avere una vita davvero troppo breve. Nella partita contro il Brasile la nazionale del Marocco ha schierato, per la prima volta nella storia dei Mondiali, dieci giocatori titolari su undici nati al di fuori del Marocco. Un nuovo storico record che però con ogni probabilità verrà battuto tra poche ore da Curaçao, la nazionale caraibica che per la sua prima partecipazione ha convocato 25 calciatori su 26 nati fuori dal suo piccolo territorio. Alle 19 contro la Germania l’appuntamento con la storia.

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Bounou (Canada)
Hakimi (Spagna)
Diop (Francia)
Riad (Spagna)
Mazraoui (Olanda)
Bouaddi (Francia)
El Aynaoui (Francia)
Brahim Díaz (Spagna)
El Khannouss (Belgio)
Saibari (Spagna) 

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