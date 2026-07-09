Marocco, ct Ouhabi: "Non è il 2022, Francia favorita ma faremo di tutto per vincere"

"Per quanto riguarda la preparazione della partita, non ci saranno sorprese e chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare". Lo ha detto l'allenatore del Marocco Mohamed Ouhabi in vista del match con la Francia, sottolineando che l'attaccante Ismael Saibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. "Non è pronto ma spero che non sia l'ultima partita del torneo per lui", ha osservato Ouhabi. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: "Ogni partita è diversa, e non sarà come" quattro anni fa. "La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere", ha assicurato.