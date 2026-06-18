Mondiali 2026, Lula scherza: "Ingaggiamo Messi per il Brasile"

18 Giu 2026 - 06:34
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Lula, presidente del Brasile © Getty Images

Lula, presidente del Brasile © Getty Images

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha scherzato sull'ipotesi di ingaggiare Lionel Messi per la nazionale verdeoro dopo il deludente pareggio del Brasile contro il Marocco all'esordio nei Mondiali 2026 e la netta vittoria dell'Argentina sull'Algeria. "Stavo pensando di ingaggiare Messi per farlo giocare con il Brasile", ha dichiarato il capo dello Stato rispondendo ai giornalisti durante una visita in Svizzera, dopo aver partecipato al vertice del G7 in Francia.

Lula ha elogiato la prestazione del fuoriclasse argentino, protagonista nel debutto dell'Albiceleste e capace di raggiungere il tedesco Miroslav Klose in vetta alla classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Mondiali con 16 reti. Commentando il pareggio della Seleção contro il Marocco, il presidente ha invitato a non drammatizzare, definendo la squadra africana la più forte del girone e ricordando che il Brasile spesso ha iniziato male i grandi tornei per poi conquistarli.

Lula ha inoltre confessato di aver tifato per Capo Verde nel sorprendente pareggio contro la Spagna, spiegando di avere una naturale simpatia per le nazionali meno accreditate, in particolare quelle africane.

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