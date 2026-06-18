Mondiali 2026, Lula scherza: "Ingaggiamo Messi per il Brasile"

Lula ha elogiato la prestazione del fuoriclasse argentino, protagonista nel debutto dell'Albiceleste e capace di raggiungere il tedesco Miroslav Klose in vetta alla classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Mondiali con 16 reti. Commentando il pareggio della Seleção contro il Marocco, il presidente ha invitato a non drammatizzare, definendo la squadra africana la più forte del girone e ricordando che il Brasile spesso ha iniziato male i grandi tornei per poi conquistarli.