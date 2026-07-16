Laura Pausini: "Non vedo l'ora di conoscere Messi e Lautaro"

"Qui sono tutti in fibrillazione e anche io sono coinvolta da questa atmosfera carica di energia. Sono felicissima di essere qui, insieme ad altri italiani che organizzano questo evento in questa finale. Spagna e Argentina sono due paesi che mi hanno adottato e non saprei proprio scegliere un vincitore, ma sono molto felice di conoscere dal vivo Messi, Lautaro, Lamine Yamal e Unai Simon. Sarà una partita entusiasmante, anche per noi italiani". Lo ha detto Laura Pausini ai microfoni di Sky Sport, a proposito della sua partecipazione alla cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio prima della finale tra Argentina e Spagna a New York. "Io ho tifato Brasile, perchè Carlo Ancelotti è il mio sportivo preferito, ma ora in questa finale è difficile davvero per me. E' come scegliere tra due parenti importanti", ha aggiunto. Infine su come si sta preparando all'evento. "Cerco di non pensarci troppo, tra poco ci saranno le prove e speriamo che andrà tutto bene. Io canterò una strofa della canzone in spagnolo ed è un grande onore cantarla, la canzone è stata scritta da Robbie Williams. Sono contento perchè con me c'è un po' di Italia", ha concluso Laura Pausini.