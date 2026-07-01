L'uragano Kane già a quota 5 gol mondiali (13 in totale) e 72 finora in stagione: "Sensazione fantastica"

E' il Mondiale dei bomber. Proprio loro, quelli attesi. Messi e Mbappé guidano la classifica a quota 6 reti in 4 partite e subito dietro, a 5, ci sono Haaland e Kane. L'attaccante inglese ha ribaltato la RD Congo praticamente da solo, senza mai mollare e trascinando i suoi agli ottavi. E' una punta unica, capace di essere leader con l'esempio, e di variare il ruolo a seconda dei momenti. Sa cambiare gioco, trovare assist alla Platini e decidere le partite con i gol. Il sogno di ogni allenatore, e infatti il suo ct Tuchel se lo tiene bello stretto. In stagione, finora, tra Inghilterra e Bayern Monaco ha messo a segno 72 reti. Grazie agli ultimi gol è salito a 13 reti complessive, raggiungendo Just Fontaine e soprattutto superando Pelé, fermo a 12. Davanti a lui restano soltanto Gerd Müller (14), Ronaldo il Fenomeno (15), Mbappé (18) e Messi (19).