L'Iran non ci sta, Taremi si sfoga e il ct ci va giù duro: "Siamo i più maltrattati del torneo"

Tensione fuori dal campo per la nazionale iraniana ai Mondiali 2026. Mehdi Taremi ha denunciato una situazione "molto stressante" legata alla complessa organizzazione logistica della squadra, sottolineando le difficoltà vissute nelle ultime ore tra spostamenti, viaggi e gestione del ritiro. L'attaccante ha raccontato che la squadra ha dovuto raggiungere Tijuana, in Messico, per poi tornare successivamente a Los Angeles in vista della sfida contro il Belgio. "È una situazione molto stressante per i giocatori, abbiamo poco supporto, penso che la Fifa avrebbe potuto fare di meglio", ha dichiarato Taremi in zona mista, aggiungendo che la squadra è "stanca di questa situazione" e che negli ultimi mesi ha affrontato "molti problemi".