Inghilterra, il mea culpa di Tuchel: "Il ko con Argentina è colpa mia"

Per l'Inghilterra, che ha raggiunto le semifinali dei Mondiali per la prima volta dal 2018, c'è ancora del lavoro da fare per colmare il divario con Francia, Argentina e Spagna. "Nessuno vuole trovarsi, domani, in questa partita", ha detto Tuchel venerdì sera. "Tutte e quattro le squadre volevano essere a New York (in finale). Ma questa è una partita ufficiale dei Mondiali. È l'occasione per ottenere il miglior risultato degli ultimi 60 anni per l'Inghilterra. La mentalità non è qualcosa che si può accendere e spegnere a piacimento. È il momento di dimostrare che siamo davvero fatti di quello che abbiamo mostrato durante tutto il torneo", ha detto. "Credo che delle quattro squadre (in semifinale), le altre tre si aspettino quasi di diventare campioni del mondo", ha detto Tuchel. "Noi speravamo. Sognavamo. Ci siamo impegnati e ci abbiamo creduto. Ma dobbiamo ancora colmare quel divario. E da domani saremo pronti a farlo", ha concluso.