Inghilterra, il mea culpa di Tuchel: "Il ko con Argentina è colpa mia"

"Se è più facile che qualcuno si prenda la colpa, me ne assumo io la responsabilità". Così il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel è tornato sulla sconfitta in semifinale contro l'Argentina ai Mondiali. L'allenatore tedesco, che ha vinto trofei con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern Monaco, ha dichiarato che la sua squadra è stata troppo passiva. In vantaggio per 1-0 all'85' minuto e chiusa in difesa, l'Inghilterra ha subito gol da Enzo Fernández e dal subentrato Lautaro Martínez, in un contesto di tattiche e sostituzioni ampiamente criticate. Tuchel ha affermato di essersi fidato del suo istinto durante la partita e di non rimpiangere le sue decisioni.
Per l'Inghilterra, che ha raggiunto le semifinali dei Mondiali per la prima volta dal 2018, c'è ancora del lavoro da fare per colmare il divario con Francia, Argentina e Spagna. "Nessuno vuole trovarsi, domani, in questa partita", ha detto Tuchel venerdì sera. "Tutte e quattro le squadre volevano essere a New York (in finale). Ma questa è una partita ufficiale dei Mondiali. È l'occasione per ottenere il miglior risultato degli ultimi 60 anni per l'Inghilterra. La mentalità non è qualcosa che si può accendere e spegnere a piacimento. È il momento di dimostrare che siamo davvero fatti di quello che abbiamo mostrato durante tutto il torneo", ha detto. "Credo che delle quattro squadre (in semifinale), le altre tre si aspettino quasi di diventare campioni del mondo", ha detto Tuchel. "Noi speravamo. Sognavamo. Ci siamo impegnati e ci abbiamo creduto. Ma dobbiamo ancora colmare quel divario. E da domani saremo pronti a farlo", ha concluso.