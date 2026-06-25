Infortunio shock a Kone, il centrocampista del Qatar Madibo squalificato per 5 giornate

25 Giu 2026 - 09:56
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Il fallo che ha portato all'infortunio shock di Ismael Kone, con frattura di tibia e perone, è costato al centrocampista del Qatar, Assim Madibo, cinque giornate di squalifica

Questa la decisione della Fifa dopo la sfida contro il Canada. Il Qatar nel frattempo è stato eliminato in seguito alla sconfitta contro la Bosnia, gara che Madibo non ha giocato in seguito all'espulsione. 

Per la gara tra Canada-Svizzera, Ismael Kone si è intanto presentato a bordo campo, seduto su una carrozzina, per seguire i compagni da vicino e non far mancare il suo sostegno. 

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