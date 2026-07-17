Incredibile a Lima: sciamani si riuniscono per predire risultato della finale ma...

La sua previsione, raccolta dall'emittente Tv Perù, coincide con quella di Juan de Dios García - noto anche come 'il Veggente' - secondo il quale "la Spagna inizierà la partita in vantaggio nel primo tempo, ma nel secondo tempo ci sarà una giocata un po' strana in cui l'arbitro favorirà la squadra argentina, e l'Argentina vincerà il campionato". Le foglie di coca, l'incenso e i tarocchi di Sandro, un guaritore tradizionale dell'Amazzonia giunto a Lima dalla Bolivia, rivelano tuttavia che il titolo andrà alla Spagna. "Tutto l'incenso bruciava, e questo è un segno che la Pachamama (la Madre Terra) li ha accolti bene. L'arbitro favorirà l'Argentina per farla vincere, ma io vedo che la Spagna, senza dubbio, trionferà in questo campionato", ha affermato.