Brasile eliminato, il post di Vinicius: "Vi chiedo scusa, lotterò ancora per tornare campione"

Vinicius Junior affida ai social un messaggio al popolo brasiliano dopo l'eliminazione della nazionale di Carlo Ancelotti dai Mondiali: "A quasi quattro anni di distanza, eccomi di nuovo qui a pensare a cosa scrivere dopo la delusione dei Mondiali. Ho visto tantissime persone di tutte le età sostenermi e condividere il nostro sogno; sarebbe ingiusto rimanere in silenzio. Ma avevo bisogno di qualche giorno per riflettere".
Vini ha sentito il peso di rappresentare il Brasile: "Indossare la maglia della nazionale è il più grande orgoglio della mia vita, ed essere eliminati agli ottavi di finale dei Mondiali è una sensazione difficile da descrivere. So quanto mi sono preparato, quanto ero concentrato e quanto desideravo questo risultato per tutti voi e per la mia famiglia. La frustrazione è immensa. Avevamo una squadra abbastanza forte per ottenere di più, ma non ci siamo riusciti. Chiedo scusa, e continuerò a lottare per il nostro sogno di tornare in cima al mondo".