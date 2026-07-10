Brasile eliminato, il post di Vinicius: "Vi chiedo scusa, lotterò ancora per tornare campione"

Vini ha sentito il peso di rappresentare il Brasile: "Indossare la maglia della nazionale è il più grande orgoglio della mia vita, ed essere eliminati agli ottavi di finale dei Mondiali è una sensazione difficile da descrivere. So quanto mi sono preparato, quanto ero concentrato e quanto desideravo questo risultato per tutti voi e per la mia famiglia. La frustrazione è immensa. Avevamo una squadra abbastanza forte per ottenere di più, ma non ci siamo riusciti. Chiedo scusa, e continuerò a lottare per il nostro sogno di tornare in cima al mondo".