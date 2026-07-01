Il Messico avverte Inghilterra e RD Congo: nel fortino dell'Azteca non ha mai perso

01 Lug 2026 - 11:42
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Il Messico vuole continuare a sognare. Dopo aver liquidato con un comodo 2-0 l'Ecuador, gli uomini del ct Aguirre aspettano di scoprire il loro prossimo avversario: agli ottavi di finale aspettano la vincente tra Inghilterra e RD Congo. E la partita si giocherà nello stesso impianto in cui hanno spazzato via Caicedo e compagni, l'Azteca di Città del Messico.

Mbappé ora è a un gol da Messi: la top 10 dei migliori marcatori ai Mondiali

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© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).
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© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).

© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).

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Uno stadio in cui si sono consumate pagine indelebili nella storia del calcio (da Italia-Germania 4-3 al "Gol del Secolo" di Diego Armando Maradona) e, soprattutto, dove il 'Tricolor' non ha mai perso nelle undici gare disputate nelle tre fasi finale della Coppa del Mondo ospitate (le prime due nel 1970 e nel 1986). Un ottimo biglietto da visita in vista degli ottavi che si aggiunge al percorso immacolato in questo Mondiale del Messico: nelle quattro partite finora disputate ha sempre vinto (segnando otto gol, senza subirne alcuno). Ottantamila tifosi messicani sono pronti a spingere la squadra anche oltre gli ottavi. 

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