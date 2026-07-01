Il Messico avverte Inghilterra e RD Congo: nel fortino dell'Azteca non ha mai perso

Uno stadio in cui si sono consumate pagine indelebili nella storia del calcio (da Italia-Germania 4-3 al "Gol del Secolo" di Diego Armando Maradona) e, soprattutto, dove il 'Tricolor' non ha mai perso nelle undici gare disputate nelle tre fasi finale della Coppa del Mondo ospitate (le prime due nel 1970 e nel 1986). Un ottimo biglietto da visita in vista degli ottavi che si aggiunge al percorso immacolato in questo Mondiale del Messico: nelle quattro partite finora disputate ha sempre vinto (segnando otto gol, senza subirne alcuno). Ottantamila tifosi messicani sono pronti a spingere la squadra anche oltre gli ottavi.