Il Messico avverte Inghilterra e RD Congo: nel fortino dell'Azteca non ha mai perso

Mbappé ora è a un gol da Messi: la top 10 dei migliori marcatori ai Mondiali
© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).
© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).