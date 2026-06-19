Iglesias come Thuram: le guardie non lo riconoscono e gli vietano l'accesso nel ritiro della Spagna

Situazione grottesca vissuta da Borja Iglesias, centravanti della nazionale spagnola e del Celta Vigo. Il classe '93 è stato, suo malgrado, protagonista di un simpatico siparietto all'esterno del ritiro della nazinale iberica.Gli addetti alla sicurezza non l'hanno riconosciuto e non volevano farlo entrare all'interno del centro sportivo. “Sono un giocatore della nazionale spagnola, devo entrare. Sono Borja Iglesias”. L'equivoco, fortunatamente, si è risolto poco istanti più tardi nelle risate generali.
Un episodio che ha ricordato quello con Marcus Thuram protagonista. Nel 2020 l'attaccante francese era a San Siro per sfidare l'Inter con il Borussia Monchengladbach. A quel tempo il figlio di Lillien non godeva della popolarità che può vantare oggi e, per questo, due addetti alla sicurezza del Meazza non volevano farlo entrare nello stadio. Così il 9 allora del club tedesco ha chiesto di essere cercato su Google per verificare che, effettivamente, fosse un calcitore del Borussia.