Iglesias come Thuram: le guardie non lo riconoscono e gli vietano l'accesso nel ritiro della Spagna

Situazione grottesca vissuta da Borja Iglesias, centravanti della nazionale spagnola e del Celta Vigo. Il classe '93 è stato, suo malgrado, protagonista di un simpatico siparietto all'esterno del ritiro della nazinale iberica.Gli addetti alla sicurezza non l'hanno riconosciuto e non volevano farlo entrare all'interno del centro sportivo. “Sono un giocatore della nazionale spagnola, devo entrare. Sono Borja Iglesias”. L'equivoco, fortunatamente, si è risolto poco istanti più tardi nelle risate generali.