Ibrahimovic critica Garcia: "Lui responsabile del ko del Belgio"

11 Lug 2026 - 19:47
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"Ritengo il commissario tecnico responsabile di questa sconfitta". Tra le critiche piovute addosso a Rudi Garcia dopo l'eliminazione del Belgio si fa sentire anche quella di Zlatan Ibrahimovic, che in qualità di opinionista per Fox Sports durante i Mondiali, ha sparato a zero sul tecnico dei Diavoli Rossi batuti 2-1 dalla Spagna ai quarti. In particolare il ct francese è finito sotto accusa per la decisione presa dopo l'infortunio di Thibaut Courtois, sostituito da Senne Lammens protagonista poi in negativo sul gol-vittoria della Roja. "Perché Lammens gioca nel Manchester United e Mike Penders nello Strasburgo? Non è così che si sceglie un portiere per la nazionale - l'affondo dell'ex campione svedese -. Soprattutto considerando ciò che accade dopo", definendo Lammens un giocatore "sopravvalutato". "È scandaloso. Vergognatevi, commissario tecnico e preparatore dei portieri".

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