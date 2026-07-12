Ibrahimovic boccia Madueke: "L'Inghilterra ha giocato con un uomo in meno"

12 Lug 2026 - 15:00
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Zlatan Ibrahimovic © IPA

Zlatan Ibrahimovic © IPA

Nel corso dell'intervallo di Norvegia-Inghilterra, ai microfoni di Fox Sports Zlatan Ibrahimovic ha criticato duramente la prestazione offerta fino a quel momento da un giocatore inglese. Queste le parole dello svedese: "Madueke è in campo e devo dire che ogni volta che riceve la palla prende la decisione sbagliata, sembra che stia semplicemente passeggiando. Se fossi Tuchel, lo sostituirei; non ha fatto nulla in questi primi 45 minuti. Nemmeno l'hydration break è servito… Hanno giocato con un uomo in meno". 

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