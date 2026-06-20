Hakimi fischiato dai tifosi scozzesi, il ct del Marocco: "E' sereno e calmo"

Il capitano del Marocco, Achraf Hakimi, è stato fischiato dai tifosi scozzesi presenti al Gillette Stadium di Boston per la sfida tra la formazione africana e la nazionale scozzese valida per lilla seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Il calciatore del Psg è accusato di aver violentato una donna di 24 anni nella regione di Parigi nel 2023, accusa che lui nega. "Hakimi è molto calmo. Sta bene. Si è svegliato stamattina, ha fatto colazione come tutti gli altri, si è preparato per la partita e ha motivato tutti", ha detto il ct del Marocco Mohamed Ouahbi a proposito dell'ex difensore dell'Inter rinviato a giudizio per stupro. "Era lì nello spogliatoio, concentrato e determinato a fare una grande prestazione. E l'ha fatta, quindi non c'è niente da dire. Lo sosteniamo, ed è molto calmo, assolutamente imperturbabile", ha aggiunto il tecnico dopo la vittoria per 1-0 contro la Scozia.