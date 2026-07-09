Francia, voli in Usa con aerei usati dall'Ice per le espulsioni

09 Lug 2026 - 14:18
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La nazionale francese ha usato una delle compagnie di aerei charter al centro della campagna di espulsioni di massa dell'amministrazione Trump. La squadra, riporta il Guardian, si è avvalsa infatti di Global Crossing Airlines per almeno tre voli interni fra le partite dei Mondiali e il ritiro a Boston. La compagnia ha effettuato la metà dei voli di espulsione dell'Ice fra il 2024 e il 2025. L'aereo usato dalla Francia dopo la partita con il Paraguay ha effettuato 44 voli per le espulsioni quest'anno, e 950 dal 2022.

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