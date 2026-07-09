Francia, voli in Usa con aerei usati dall'Ice per le espulsioni

La nazionale francese ha usato una delle compagnie di aerei charter al centro della campagna di espulsioni di massa dell'amministrazione Trump. La squadra, riporta il Guardian, si è avvalsa infatti di Global Crossing Airlines per almeno tre voli interni fra le partite dei Mondiali e il ritiro a Boston. La compagnia ha effettuato la metà dei voli di espulsione dell'Ice fra il 2024 e il 2025. L'aereo usato dalla Francia dopo la partita con il Paraguay ha effettuato 44 voli per le espulsioni quest'anno, e 950 dal 2022.