Paraguay, fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza

Le immagini dai festeggiamenti per San Juan. La senatrice Celeste Amarilla continua la crociata razzista contro la stella del Real Madrid

09 Lug 2026 - 16:04
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Un fantoccio con le sembianze di Kylian Mbappé è stato appeso e dato alle fiamme in una piazza del Paraguay durante le celebrazioni per il patrono San Juan Bautista, l'inquietante epilogo dei violenti scontri verbali nati dalle parole della senatrice Celeste Amarilla ai danni dell'attaccante francese. La parlamentare ha pesantemente insultato il calciatore sui social network, definendolo "incapace di scrivere" e affermando che "invece che il latte materno da bambino beveva dalle noci di cocco". Ad accendere la rabbia di una parte della popolazione locale, che ha assistito e filmato il rogo tra le risate generale, sarebbe stato il comportamento ritenuto arrogante tenuto dal fuoriclasse transalpino in occasione del recente match degli ottavi di finale del Mondiale, in cui la Francia ha eliminato proprio la nazionale paraguaiana.

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