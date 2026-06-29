Francia, Deschamps torna in panchina dopo il lutto: "Per me è molto dura"

"Sto bene, sono qui. È positivo avere qualcosa che mi tenga occupato da venerdì sera, quando sono tornato. Ho ripreso il mio lavoro e nella terza partita tutto è andato bene". Così il ct della Francia Didier Deschamps, tornato a guidare la nazionale al Mondiale dopo essersi assentato qualche giorno per rientrare in patria a causa della morte della madre. "A livello personale ovviamente è molto dura, per il mio benessere e per quello della squadra è stato necessario andarmene", ha ammesso l'ex centrocampista della Juventus, che poi si è proiettato sul match con la Svezia valido per i sedicesimi di finale. "È fondamentale che i giocatori siano pienamente consapevoli di ciò che dobbiamo fare per superare questa fase - ha proseguito il tecnico dei 'bleus' - La Svezia non ha nulla da perdere, dobbiamo affrontare questa sfida con umiltà e con la stessa concentrazione che abbiamo già dimostrato. Non ci sono seconde possibilità, non c'è margine di errore, ma questo non significa che dobbiamo essere nervosi o esitanti. È una situazione diversa da gestire".