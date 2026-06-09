Francia, Deschamps esalta Olise dopo i 3 gol: "Ci servirà a questo livello"

"A questo livello ci servirà un Michael Olise" ai Mondiali. Il ct della Francia Didier Deschamps esalta l'attaccante del Bayern Monaco dopo la magnifica tripletta contro l'Irlanda del Nord (3-1), nell'ultima amichevole di preparazione dei transalpini prima del via dei Mondiali di calcio. "Michael sta brillando grazie alla stagione che ha disputato al Bayern e con noi. Ha raggiunto grandi traguardi, è pieno di fiducia - ha detto Deschamps in conferenza stampa - Ha anche questa straordinaria capacità di impegnarsi al massimo. Ci servirà un Michael a questo livello. Bravo a lui, è arrivato dopo un'ottima Olimpiade, gli ci è voluto un po' di tempo per trovare il ritmo, ma ha fatto tutto il possibile per essere a questo livello: avremo bisogno di lui al meglio". A lodare l'asso del Bayern Monaco anche il terzino destro francese Malo Gusto, che ha giocato leggermente arretrato rispetto a Olise per quasi tutto il secondo tempo: "non sono sorpreso dalla prestazione di un giocatore che fa funzionare la squadra". Didier Deschamps ha poi riconosciuto che i suoi giocatori "hanno gestito le cose un po' troppo" e non sempre hanno mostrato "l'intensità necessaria". Riguardo al capitano Kylian Mbappé, che non ha segnato nelle due amichevoli di preparazione ai Mondiali contro la Costa d'Avorio (sconfitta per 2-1) e l'Irlanda del Nord, Deschamps non si è mostrato eccessivamente preoccupato. "Ha avuto diverse occasioni, non è stato abbastanza cinico, ma mi ha detto che si sta tenendo tutto per gli Stati Uniti, quindi per me va bene". Quando gli è stato chiesto della sua ultima partita alla guida dei Bleus in casa, il ct ha risposto: "È un cerchio che si chiude. Ci sono state molte manifestazioni di affetto e apprezzamento, che sono sempre commoventi. Da quando sono a Clairefontaine, ho fatto molte cose per l'ultima volta. Fa parte della vita, non c'è nostalgia, sono come il primo giorno, cerco di sfruttare al massimo questa opportunità e di farla andare nel migliore dei modi".