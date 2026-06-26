Francia, Dembélé: "Concentrati perché le sfide future saranno più dure"

26 Giu 2026 - 23:55
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"Era una partita importante per chiudere al primo posto nel girone. Vogliamo vincere ogni incontro e resteremo concentrati, perché le sfide future saranno ancora più difficili". Ousmane Dembélé si gode la sua serata di gloria: tre gol mondiali alla Norvegia che spingono la Francia ai sedicesimi da prima del girone. "Ci sono giocatori di qualità sia in campo che in panchina - le parole del campione del Psg ai media francesi -. Inoltre, la comunicazione tra attaccanti francesi rende tutto più semplice. Ci capiamo meglio, il che è positivo: dobbiamo continuare così". 

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