Francia, Dembélé: "Concentrati perché le sfide future saranno più dure"

"Era una partita importante per chiudere al primo posto nel girone. Vogliamo vincere ogni incontro e resteremo concentrati, perché le sfide future saranno ancora più difficili". Ousmane Dembélé si gode la sua serata di gloria: tre gol mondiali alla Norvegia che spingono la Francia ai sedicesimi da prima del girone. "Ci sono giocatori di qualità sia in campo che in panchina - le parole del campione del Psg ai media francesi -. Inoltre, la comunicazione tra attaccanti francesi rende tutto più semplice. Ci capiamo meglio, il che è positivo: dobbiamo continuare così".