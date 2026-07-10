MONDIALI 2026

Francia: 17enne muore nel nord del paese durante festa post vittoria su Marocco

Lo riporta Le Parisien citando una fonte vicina all'inchiesta

10 Lug 2026 - 11:44
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Una ragazza diciassettenne è morta nel nord della Francia durante i festeggiamenti per il successo ottenuto dalla nazionale di calcio contro il Marocco ai quarti di finale del Mondiale. Lo riporta 'Le Parisien' citando una fonte vicina all'inchiesta. La tragedia si è verificata nel centro di Aulnoye-Aymeries, comune di circa 10mila abitanti nel dipartimento del Nord, nella regione dell'Alta Francia.

L'adolescente stava festeggiando la qualificazione dei Bleus sul retro di un camion prima di cadere ed essere schiacciata dal veicolo. Secondo il quotidiano parigino l'autista "aveva diverse persone a bordo per una parata". Il conducente è stato arrestato e posto in custodia cautelare. Inoltre, secondo una fonte vicina all'inchiesta, era anche ubriaco al momento dell'incidente.

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