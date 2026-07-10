Francia: 17enne muore nel nord del paese durante festa post vittoria su Marocco

L'adolescente stava festeggiando la qualificazione dei Bleus sul retro di un camion prima di cadere ed essere schiacciata dal veicolo. Secondo il quotidiano parigino l'autista "aveva diverse persone a bordo per una parata". Il conducente è stato arrestato e posto in custodia cautelare. Inoltre, secondo una fonte vicina all'inchiesta, era anche ubriaco al momento dell'incidente.