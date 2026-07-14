Egitto, festa grande allo stadio del Cairo e regali faraonici per gli uomini di Hassan

Decine di migliaia di tifosi hanno reso omaggio ieri sera allo stadio internazionale del Cairo alla Nazionale egiziana di ritorno dai Mondiali nordamericani tra musica e fuochi d'artificio. Per tutta la notte è stato possibile rivivere l' emozione di aver scalato la vetta fino agli ottavi di finale, un traguardo mai raggiunto prima dalla squadra, poi fermata dall'Argentina in una partita al cardiopalma con contestazioni ancora non sopite. La cerimonia è iniziata con l'ingresso dei giocatori e dello staff tecnico nello stadio a bordo di un autobus scoperto, guidati dall'allenatore Hossam Hassan e dal direttore sportivo Ibrahim Hassan, assenti il capitano Mohamed Salah insieme all'attaccante del Manchester City Omar Marmoush e a Hamza Abdelkarim, che ieri si è unito al ritiro pre-campionato del Barcellona.
Ma la celebrazione del risultato della nazionale egiziana ai Mondiali del 2026 non si è limitata a onorificenze ufficiali o celebrazioni pubbliche. Si è estesa al settore privato, dove società immobiliari e imprenditori si sono affrettati ad annunciare regali e premi per i giocatori e lo staff tecnico, da lussuosi chalet sulla costa settentrionale ad automobili e bonus in denaro.
L'imprenditore emiratino Khalaf Ahmed Al Habtoor, non ha voluto essere da meno, annunciando il dono di un'auto di lusso a ciascun membro della delegazione della nazionale egiziana, inclusi giocatori, staff tecnico, amministrativo e medico.