Ecuador, Noboa proclama un giorno festivo dopo la vittoria sulla Germania

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato un giorno festivo nazionale per venerdì 26 giugno, per celebrare la storica vittoria della nazionale di calcio contro la Germania ai Mondiali 2026. Con un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale di X, il capo dello Stato ha ringraziato i giocatori e lo staff tecnico per il successo ottenuto nonostante "le critiche, gli insulti e i momenti difficili", concludendo il suo messaggio con l'annuncio: "Domani, giorno festivo! Viva l'Ecuador". Il decreto esecutivo che renderà ufficiale il provvedimento è atteso nelle prossime ore, dopo che la nazionale ecuadoriana ha battuto la Germania per 2-1 nell'ultima giornata del gruppo E del Mondiale, conquistando la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, disputata per la prima volta in tre Paesi: Messico, Stati Uniti e Canada.