Tra Messi e il Mondiale c'è... Drake: la folle scommessa del rapper 'spaventa' l'Argentina

18 Lug 2026 - 20:34
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Drake tiferà per l'Argentina di Lionel Messi nella finalissima Mondiale al cospetto della Spagna. Il noto rapper infatti, ha scommesso la bellezza di 1,5 milioni di dollari in USDT (la più nota criptovaluta) sulla vittoria dell'Albiceleste: se la Pulce trionferà per la seconda volta consecutiva Drake incasserà oltre 5 milioni di dollari. La notizia non ha fatto felice i tifosi argentini vista la fama da 'porta sfortuna' del 39enne canadese. Lo scorso settembre la 'maledizione' di Drake si era abbattuta anche su Jannik Sinner.

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