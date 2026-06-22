Deschamps cambia 3 uomini nella Francia che sfida l'Iraq alle 23: titolari Manu Kone, Digne e Barcola

Come annunciato, Didier Deschamps cambia 3 uomini nell'undici titolare della sua Francia per la sfida contro l'Iraq: giocano Manu Kone, Digne e Barcola. Hussein guida l'attacco dell'Iraq che cerca i primi punti al Mondiale dopo il Ko contro la Norvegia.
Francia-Iraq, le formazioni ufficiali
Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe. All. Deschamps.
Iraq (4-2-3-1): Basil; Doski, Hashem, Tahseen, Ali; Ismaeel, Ali Ammari; Qasem, Iqbal, Bayesh; Hussein. All. Arnold.