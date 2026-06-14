Curaçao, Advocaat: "Non è una vergogna perdere 7-1 con la Germania"

"Non c'è da vergognarsi" nel perdere 7-1 contro una squadra tedesca molto più forte, afferma il ct di Curaçao, Dick Advocaat, commentando il risultato della partita che era l'esordio assoluto della nazionale ai Mondiali. Subire un risultato del genere, "non è un'onta contro una squadra così. Questa nazionale vale 850 milioni e Curaçao 25 milioni", ha aggiunto il 78enne olandese in conferenza stampa.
"Loro erano semplicemente troppo forti e inoltre abbiamo già regalato loro alcuni gol facili. 7-1 è ovviamente un risultato pesante e dobbiamo assicurarci che nessuno si scoraggi, ma non sono troppo preoccupato", ha aggiunto Advocaat. "Quello che abbiamo fatto per qualificarci è già incredibile. E dobbiamo rendercene conto. Dobbiamo solo disputare un grande torneo ma anche se non dovessimo riuscire a compiere "un'impresa nelle prossime partite, saremo comunque felici di aver partecipato al più grande evento del mondo", ha concluso.