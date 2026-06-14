Curaçao, Advocaat: "Non è una vergogna perdere 7-1 con la Germania"

"Loro erano semplicemente troppo forti e inoltre abbiamo già regalato loro alcuni gol facili. 7-1 è ovviamente un risultato pesante e dobbiamo assicurarci che nessuno si scoraggi, ma non sono troppo preoccupato", ha aggiunto Advocaat. "Quello che abbiamo fatto per qualificarci è già incredibile. E dobbiamo rendercene conto. Dobbiamo solo disputare un grande torneo ma anche se non dovessimo riuscire a compiere "un'impresa nelle prossime partite, saremo comunque felici di aver partecipato al più grande evento del mondo", ha concluso.