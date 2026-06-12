Cristiano Ronaldo: "Portogallo tra i candidati al titolo? Partiamo con grandi speranze"

È un Cristiano Ronaldo pieno di fiducia quello in partenza per il suo sesto mondiale, stella del Portogallo che negli Usa esordirà la prossima settimana, il 17 giugno a Houston contro la Repubblica Democratica del Congo. "Partiamo con grande gioia, sappiamo che i Mondiali sono sempre una competizione speciale e partiamo con grandi speranze. Fisicamente? Sto bene, non avete visto le partite?", ha esordito CR7, facendo da portavoce al gruppo. "La preparazione è stata dura perché abbiamo lavorato sodo. Le vittorie sono arrivate, ma la cosa più importante è quando il pallone inizierà a rotolare il 17, nella prima partita - ha affermato Ronaldo -. Poi quando le cose si faranno difficili, lì vedremo i veri campioni. Dipenderà da molti fattori, sono molto fiducioso che andrà tutto bene, l'importante è arrivare primi nel girone, poi partita per partita, passo dopo passo, con calma, acquisendo fiducia e trovando il ritmo".

Alla domanda se il Portogallo sia tra i candidati al titolo, il capitano ha smorzato gli entusiasmi: "Lo sapremo solo alla fine. È una generazione molto forte, ma ci sono fattori che non possiamo controllare - ha dichiarato -. Credo comunque che questa sia una nazionale che porterà tanta gioia al popolo portoghese".