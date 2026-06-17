Costa D'Avorio, Elye Wahi indagato per scommesse: è stato arrestato a maggio in Francia

Elye Wahi, attaccante della Costa d'Avorio in forza al Nizza, è stato arrestato il 29 maggio per calcioscommesse: avrebbe, secondo le accuse, cercato di combinare il risultato del match contro il Metz del 17 maggio 2026. Il giovane classe 2003 è stato rilasciato in seguito ma rimane sotto indagine. Attualmente Wahi è impegnato con la Costa D'Avorio nel Mondiale ed è stato impiegato da titolare nel match d'esordio contro l'Ecuador. A rivelare la notizia la nota testata americana The Athletic, che ha contattato gli organi di polizia per ottenere un commento: "Possiamo confermare che un calciatore di 23 anni, che compete in Ligue 1 francese, è stato arrestato il 29 maggio nell'ambito di un'indagine aperta dalla procura di Marsiglia su accuse di frode organizzata, corruzione nello sport organizzato, gestione dei proventi della criminalità e riciclaggio di denaro. È stato rilasciato dopo essere stato interrogato sotto custodia della polizia. Le indagini sono ancora in corso."