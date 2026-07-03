Corea del Sud, non c'è pace per Hong Myung-bo: l'ex ct fugge negli Stati Uniti

03 Lug 2026 - 12:56
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Il linciaggio mediatico e sociale contro Hong Myung-bo, ex ct della Corea del Sud eliminata ai gironi dei Mondiali 2026, è andato avanti talmente tanto da costringere l'allenatore ad andarsene dallo stato. Hong, infatti, ha preso un aereo ed è fuggito negli Stati Uniti a causa della vita impossibile in patria: viene attaccato quotidianamente, gli è vietato entrare in alcuni locali e viene minacciato di morte. Una decisione probabilmente non definitiva, ma che lascia intendere quanto sia tossico il clima nel paese dopo il fallimento della spedizione al Mondiale.

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