Corea del Sud, non c'è pace per Hong Myung-bo: l'ex ct fugge negli Stati Uniti

Il linciaggio mediatico e sociale contro Hong Myung-bo, ex ct della Corea del Sud eliminata ai gironi dei Mondiali 2026, è andato avanti talmente tanto da costringere l'allenatore ad andarsene dallo stato. Hong, infatti, ha preso un aereo ed è fuggito negli Stati Uniti a causa della vita impossibile in patria: viene attaccato quotidianamente, gli è vietato entrare in alcuni locali e viene minacciato di morte. Una decisione probabilmente non definitiva, ma che lascia intendere quanto sia tossico il clima nel paese dopo il fallimento della spedizione al Mondiale.