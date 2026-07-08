Colombia, Shakira orgogliosa: "Le lacrime di Diaz sono di tutti noi"

L'autrice di Dai dai, canzone del Mondiale americano, dedica un pensiero a Luis Diaz, in lacrime dopo la sconfitta: "Quelle lacrime del nostro Lucho Díaz sono le lacrime di ognuno di noi colombiani, che urliamo, ci emozioniamo, cantiamo e festeggiamo ogni passo della nostra nazionale. E anche se questo risultato non è all'altezza dei nostri sogni, voglio ringraziare con tutto il cuore questa squadra di combattenti che ci ha rappresentato così bene e ci ha fatto sentire così orgogliosi".