Colombia, Shakira orgogliosa: "Le lacrime di Diaz sono di tutti noi"

"La mia nazionale ha giocato questo Mondiale con una dedizione che ci rende tutti orgogliosi. Abbiamo dato tutto ed è chiaro che Dio non si intromette nel calcio, altrimenti saremmo passati ai quarti". Così la popstar colombiana Shakira, su Instagram, commenta l'eliminazione della nazionale del suo Paese agli ottavi di finale ai rigori contro la Svizzera.
L'autrice di Dai dai, canzone del Mondiale americano, dedica un pensiero a Luis Diaz, in lacrime dopo la sconfitta: "Quelle lacrime del nostro Lucho Díaz sono le lacrime di ognuno di noi colombiani, che urliamo, ci emozioniamo, cantiamo e festeggiamo ogni passo della nostra nazionale. E anche se questo risultato non è all'altezza dei nostri sogni, voglio ringraziare con tutto il cuore questa squadra di combattenti che ci ha rappresentato così bene e ci ha fatto sentire così orgogliosi".