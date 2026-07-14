Capo Verde, Vozinha: "Mondiale? Ho realizzato il sogno che avevo da bambino"

In un video pubblicato sui propri profili social, l'estremo difensore ha raccontato tutta la sua emozione per la popolarità conquistata: "Mi hanno chiesto quanti follower avessi. Ho risposto che non lo sapevo. Mi hanno detto: 'Sei arrivato a mezzo milione'. Pensavo stessero scherzando, non ci credevo. Continuavo a dire: 'È impossibile, mi state prendendo in giro'".