Capo Verde, Vozinha: "Mondiale? Ho realizzato il sogno che avevo da bambino"

Vozinha è stato uno dei grandi protagonisti di questo Mondiale: da perfetto sconosciuto, il portiere di Capo Verde si è presto preso la scena a suon di parate, contribuendo alla storica qualificazione ai sedicesimi di finale.
In un video pubblicato sui propri profili social, l'estremo difensore ha raccontato tutta la sua emozione per la popolarità conquistata: "Mi hanno chiesto quanti follower avessi. Ho risposto che non lo sapevo. Mi hanno detto: 'Sei arrivato a mezzo milione'. Pensavo stessero scherzando, non ci credevo. Continuavo a dire: 'È impossibile, mi state prendendo in giro'".
Sulla Coppa del Mondo, Vozinha ha aggiunto: "È il momento più bello che abbia mai vissuto. Ho realizzato il sogno che avevo fin da bambino e quello di tutto il popolo di Capo Verde. Farlo sul palcoscenico più importante del calcio è qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare".