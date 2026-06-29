Canada, Marsch ai suoi: "Siete eroi canadesi, siate orgogliosi"

Al fischio finale, il ct del Canada Jesse Marsch ha riunito la squadra attorno alla panchina dopo il successo sul Sudafrica, sottolineando l'importanza di questa vittoria per il Paese: "Ragazzi - ha detto - voi siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo Paese che praticheranno questo sport. Questo sport ha un grande futuro grazie a voi. Dovreste essere davvero orgogliosi di chi siete. Dovreste essere davvero orgogliosi di questa partita. L'avete voluta con tutte le vostre forze, momento dopo momento. Siete eroi canadesi". "Pensate ai due anni che abbiamo trascorso insieme - ha proseguito -. Pensate a come abbiamo parlato di attenerci al piano, di rimanere fedeli a ciò che vogliamo essere, di giocare in modo aggressivo, di mettere in campo la nostra qualità e di come voi ragazzi abbiate dimostrato il vostro carattere". In zona mista, ha parlato anche l'autore del gol decisivo Stephen Eustaquio: "Sono felice di aver segnato il gol che aiuta la squadra, ma tutti hanno lavorato bene; stiamo scrivendo la storia, ma vogliamo soprattutto recuperare le energie in vista della prossima partita - ha dichiarato - ci siamo dati i mezzi per avere successo con un gruppo speciale, giochiamo e lottiamo gli uni per gli altri".