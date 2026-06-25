Brasile, Neymar festeggia il rientro anche sui social: la foto in lacrime e la frase di... Hamilton

Stima reciproca confermata negli anni successivi, con Lewis a seguire alcune gare di Neymar prima del Gp del Brasile anche nel 2021 e viceversa O Ney che si è presentato nei box più di recente per regalare al pilota delle scarpe personalizzate. "Sempre bello vederlo, è come se fosse un mio gemello", aveva detto Hamilton riguardo al brasiliano nel 2025.