Brasile, Neymar festeggia il rientro anche sui social: la foto in lacrime e la frase di... Hamilton

L'ovazione, le lacrime e gli applausi di Ancelotti: che notte per Neymar
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"Ricordati chi sei". Poche parole, ma abbastanza per riassumere tutto il percorso che l'ha portato fino al ritorno in campo in un Mondiale. Dopo essersi commosso per i minuti giocati contro la Scozia, Neymar ha postato una sua foto in lacrime sul proprio profilo Instagram.
A corredo, la descrizione con la frase che aveva accompagnato l'amico Lewis Hamilton durante un'altra lunga crisi, dalle delusioni in serie con la Ferrari fino alla vittoria del Gran Premio di Barcellona meno di due settimane fa. Lewis ha ripubblico il post sul suo acccount: "Sempre", ha ribadito.
Il legame tra i due sembra risalire addirittura alla Copa America del 2016, mentre nel 2017 andarono insieme a vedere una partita delle Nba Finals da bordocampo.
Stima reciproca confermata negli anni successivi, con Lewis a seguire alcune gare di Neymar prima del Gp del Brasile anche nel 2021 e viceversa O Ney che si è presentato nei box più di recente per regalare al pilota delle scarpe personalizzate. "Sempre bello vederlo, è come se fosse un mio gemello", aveva detto Hamilton riguardo al brasiliano nel 2025.
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