Belgio, Rudi Garcia spegne le polemiche: "Non mi riferivo a squadre africane"

02 Lug 2026 - 22:50
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Dopo la vittoria in rimonta contro il Senegal, alcune uscite di Rudi Garcia hanno creato diverse polemiche. Il commissario tecnico del Belgio aveva dichiarato: "Conosciamo bene quelle squadre: verso la fine della partita perdono la loro struttura tattica", frase che in molti avevano reputato offensiva nei confronti delle nazionali africane. A distanza di quasi 24 ore, l'ex allenatore di Roma e Napoli ha voluto chiarire così la situazione attraverso una storia sul proprio profilo Instagram: "Quando ho parlato di 'quelle squadre', mi riferivo alle squadre che non sono abituate a gestire un vantaggio in questo tipo di partite ai Mondiali. In nessun caso mi riferivo a nazionali africane, e avrei potuto altrettanto bene riferirmi a squadre asiatiche, sudamericane o europee che non sono abituate a questo tipo di pressione". Garcia ha concluso: "Io stesso, all’epoca allenatore meno esperto, ho imparato a mie spese che smettere di giocare per difendere a tutti i costi un risultato è controproducente. È a questo che pensavo quando ho detto che quelle squadre possono perdere la loro struttura tattica in quei momenti".
 

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