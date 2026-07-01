Austria, la carica di Alaba verso la Spagna: "Sfida durissima, ma vogliamo vincere"

01 Lug 2026 - 15:09
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Nel corso di un'intervista rilasciata a Marca, David Alaba ha raccontato l'emozione di essere al Mondiale e ha caricato i suoi compagni di squadra in vista dei sedicesimi contro la Spagna. Queste le parole del capitano dell'Austria: "Essere qui significa tutto per noi. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questa Coppa del Mondo. Per molti di noi era un sogno disputare almeno una volta una competizione del genere. Guidare il mio Paese da capitano è una sensazione incredibile". In merito alla sfida di domani, Alaba ha aggiunto: "Sappiamo quanto è difficile, la Spagna è una delle migliori squadre al mondo e una delle grandi favorite per il titolo. Ma si viene al Mondiale per giocare partite come questa. Siamo motivati al cento per cento, scenderemo in campo per vincere. Sarà una sfida durissima, ma nel calcio tutto è possibile". 

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