Argentina, Milito: "Speriamo che Messi e Lautaro ci portino in finale"

Per Milito il suo erede ideale all'Inter, il connazionale Lautaro Martinez, è "un ragazzo d'oro e un giocatore straordinario, che ha dimostrato tutto il suo valore all'Inter e lo sto dimostrando anche in nazionale, è campione del mondo e credo sia un giocatore incredibile che sicuramente in nazionale farà molto bene in questo mondiale e speriamo che insieme ai suoi compagni ci porteranno in finale".