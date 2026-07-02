Argentina, Milito: "Speriamo che Messi e Lautaro ci portino in finale"

"Di Messi non mi sorprende più nulla, credo che quello che sta facendo parli della carriera che ha fatto, di Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina e speriamo che possa portarci in finale" ai Mondiali. Lo ha affermato Diego Milito, ex attaccante dell'Inter e della nazionale argentina di calcio, a margine della cerimonia del Premio Internazionale Fair Play Menarini 2026 al Teatro del Maggio Musicale di Firenze. Milito è stato premiato nella categoria 'Stile e fair play'.
Per Milito il suo erede ideale all'Inter, il connazionale Lautaro Martinez, è "un ragazzo d'oro e un giocatore straordinario, che ha dimostrato tutto il suo valore all'Inter e lo sto dimostrando anche in nazionale, è campione del mondo e credo sia un giocatore incredibile che sicuramente in nazionale farà molto bene in questo mondiale e speriamo che insieme ai suoi compagni ci porteranno in finale".
Julian Alvarez, a sua volta, "deve essere sereno in questo momento perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione, so quanto ci tiene perché tutti noi teniamo tanto alla maglia alla nazionale".
Milito si è detto colpito dal fatto che per il terzo mondiale consecutivo la nazionale italiana non si sia qualificata alle fasi finali. "Mi dispiace tutto questo - ha sottolineato - Tutti sanno che l'Italia è la mia seconda casa, ho anche una compagna italiana, quindi mi sento italiano anche io, e mi dispiace molto".