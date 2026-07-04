Algeria eliminata, Petkovic verso l'esonero con due mensilità

Secondo quanto appreso, Petkovic presenterà nelle prossime ore una relazione dettagliata sulla partecipazione dell'Algeria al Mondiale alla Federazione calcistica algerina, dopo la quale sarà formalizzato il suo esonero. La federcalcio (Faf) dovrebbe avviare nelle prossime ore le consultazioni per individuare il successore e aprire un nuovo ciclo in vista dei prossimi impegni internazionali. Il rinnovo del contratto, firmato pochi giorni prima dell'inizio del Mondiale e valido fino al 2028, aveva fatto di Petkovic il commissario tecnico più pagato d'Africa, con uno stipendio mensile di circa 160 mila euro. La decisione di prolungare il contratto prima del Mondiale aveva suscitato dure critiche da parte dei media e di numerosi osservatori algerini, giudicando prematuro il rinnovo. Le contestazioni si sono ulteriormente intensificate dopo l'eliminazione contro la Svizzera, maturata al termine di una prestazione opaca, caratterizzata da scarsa aggressività, poca intensità e dall'assenza della consueta grinta mostrata in passato dai "Fennec".Secondo i critici, la Federazione avrebbe dovuto attendere la conclusione del torneo per valutare il bilancio dell'esperienza di Petkovic prima di confermarlo fino al 2028.