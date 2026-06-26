A Toronto non c'è partita: il Senegal travolge l'Iraq e intravede i sedicesimi

Qualificazione a un passo per il Senegal, che in attesa degli altri avversari potrebbe accedere ai sedicesimi tra le migliori terze grazie al 5-0 ottenuto contro l’Iraq. Bastano quattro minuti ai Leoni per stappare la partita, ci pensa Diarra che tocca dopo l’invenzione di Seck. Per l’Iraq piove sul bagnato al 13’, quando Sulaka viene espulso per fallo da ultimo uomo. Gli africani non approfittano subito della superiorità numerica, e il primo tempo si chiude senza ulteriori reti. Nella ripresa però ecco tutto il talento del Senegal: al 56’ l’esterno del Crystal Palace fa 2-0, poi tre minuti più tardi inizia lo show di Gueye. Il centrocampista del Villarreal cala il tris al 59’, e trova anche la sua personale doppietta al 71’, su assist di Ndiaye. I ruoli dei due si invertono all’82’, quando Ndiaye firma il definitivo 5-0 e chiude i conti di un match senza mai storia. Il Senegal chiude al terzo posto alle spalle di Francia e Norvegia. Eliminato l’Iraq, quarto a 0 punti.