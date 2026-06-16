Arsenal, Knicks, Hamilton e Zverev: il 2026 mette fine ai lunghi digiuni. E anche al Mondiale...

Nemmeno aver perso la finale di Champions League la sera prima ha rovinato una festa che, con una vittoria a Budapest, sarebbe potuta diventare pura apoteosi. I tifosi dell'Arsenal hanno comunque risposto presenti e con grande entusiasmo alla parata per la conquista della Premier League, un momento atteso da 22 lunghi anni e che, a un certo punto, dopo la sconfitta contro il City, sembrava poter scivolare ancora di mano. Così oltre un milione di tifosi Gunners si è riversato nelle strade del nord di Londra per festeggiare il titolo appena conquistato. Per la gloria nelle notti europee, ci sarà tempo.