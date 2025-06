Sul 20 arriva la storia del Mundialito: Inter, Juve e Milan tre partite indimenticabili aspettando il Mondiale

In viaggio dal Mundialito al Mondiale. 44 anni dopo la storia si ripete, sempre su Mediaset. Nel 1981 il primo Mundialito per Club trasmesso da Canale 5 (come le edizioni del 1983 e del 1987) lasciò un segno indelebile nelle dinamiche televisive italiane. Eredità che la prima, storica edizione del Mondiale per Club FIFA vuole caricarsi sulle spalle. Per celebrare l’evento che ci accompagnerà dal 14 giugno al 13 luglio sono in arrivo tre appuntamenti da non perdere alle 23.30 sul 20 con le partite decisive, in versione originale e restaurata, che hanno assegnato la coppa del Mundialito nelle magiche edizioni anni ’80.



Mercoledì 11 giugno

Milan-Inter (28 giugno 1981)