Real Madrid, mistero Mbappé: torna ad allenarsi in gruppo ma non parte con la squadra

Tuttavia Xabi Alonso non lo ha inserito nella lista dei convocati per l'ultima sfida del girone, quella contro il Salisburgo, e l'ex Psg non è partito col resto della squadra per Philadelphia, dove i Blancos scenderanno in campo nella notte tra giovedì e venerdì. Si è trattato probabilmente di una scelta precauzionale, con l'obiettivo di preservarlo per gli eventuali ottavi di finale, dove il Real potrebbe trovarsi di fronte una tra Juventus e Manchester City. Per guadagnarsi la qualificazione, in ogni caso, servirà almeno un punto col Salisburgo per evitare sorprese.