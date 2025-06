Mondiale per Club: tocca a Dortmund e River

FLUMINENSE-DORTMUND, IN PALIO LA VETTA

In un girone, quello E, che comprende squadre di livello certamente più basso come Ulsan e Mamelodi Sundowns, è inevitabile pensare che Fluminense-Dortmund, match di debutto per i brasiliani e i gialloneri, sia già uno scontro diretto per il primo posto in classifica. E l'ordine d'arrivo non è da sottovalutare: questo girone si incrocia con quello dell'Inter, quindi chi arriva secondo rischia di affrontare i nerazzurri agli ottavi. I tedeschi ripartono in gare ufficiali dopo la Champions conquistata in extremis in Bundesliga, mentre i brasiliani sono in piena stagione, visto che sono agli ottavi della Copa Sudamericana ma solamente sesti nel campionato brasiliano, a -6 da Flamengo e Cruzeiro. Fischio d'inizio alle 18:00, si gioca al MetLife Stadium, stadio che ospiterà semifinali e finale.