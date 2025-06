Mondiale per Club, Real Madrid-Al Hilal 1-1: Neves risponde a Gonzalo

LA PARTITA

All'Hard Rock Stadium di Miami va in scena un match che segna non solo il debutto di Real Madrid e Al Hila al Mondiale per Club, ma anche quelli in panchina di Xabi Alonso e Simone Inzaghi. Prime volte che accendono i fari da una parte sui big in campo e dall'altra sulle scelte dei tecnici. Chiusa l'era Ancelotti e con Mbappé indisponibile, i Blancos si presentano con i nuovi arrivati Alexander-Arnold e Huijsen in difesa, Tchouameni, Valverde e Bellingham a centrocampo e il tridente Vinicius-Rodrygo-Gonzalo in attacco. Con ancora l'eco delle ultime indiscrezioni sull'addio all'Inter nell'aria e senza Mitrovic, Inzaghi invece opta per un 4-1-2-3 con Neves davanti alla difesa, Milinkovic-Savic e Salem Aldawsari tra le linee e Malcom e Nasser Al Dawsari a supporto di Marcos Leonardo sugli esterni. A buon ritmo in avvio sono i Blancos a prendere in mano il possesso, ma è l'Al Hilal a rendersi subito pericoloso con un sinistro dal limite di Milinkovic-Savic e una conclusione ravvicinata di Marcos Leonardo fuori bersaglio. Con tanta pressione sui portatori, il Real prova a far valere la tecnica individuale nell'uno contro uno, ma gli uomini di Inzaghi difendono con ordine, pressano e giocano di rimessa cercando rapidamente la profondità. Da una parte Koulibaly stende Vinicius al limite, dall'altra invece Lodi va a segno in contropiede, ma è in posizione irregolare e Facundo Tello annulla tutto. Alto e in pressione, l'Al Hilal serra le linee in difesa, ringhia in mediana e prova a spingere ripartendo con tanti uomini in stile Inter. Il Real invece fatica a manovrare con velocità e si accende solo a intermittenza. Malcom non trova la porta al volo da buona posizione, poi Altambakti spedisce largo di testa sugli sviluppi di un corner e Gonzalo punisce i sauditi in contropiede. Guizzo a cui l'Al Hilar risponde subito dal dischetto con Neves per una trattenuta in area di Fran Garcia su Marcos Leonardo. Botta e risposta che dà fiducia agli uomini di Inzaghi, che nel finale del primo tempo continuano a spingere e sfiorano il bis con un gran destro a giro di Salem Aldawsari.