Mondiale per club: Laura Pausini e Robbie Williams canteranno il nuovo inno Fifa prima della finale

Domenica 13 luglio gli occhi del mondo saranno rivolti al MetLife Stadium di New York, dove andrà in scena la finale del Mondiale per club tra il Chelsea e il Psg campione d'Europa. (diretta dalle 21 su Canale 5). Prima della grande sfida tra la formazione di Luis Enrique e quella di Enzo Maresca gli spettatori potranno godere di un'indimenticabile esibizione pre-partita, con uno spettacolo che prenderà il via alle 13.30 locali (18.30 italiane), coinvolgerà un cast di oltre 80 professionisti e si svilupperà in tre parti: il conto alla rovescia per la finale, l'esecuzione del nuovo inno ufficiale FIFA e un tributo agli Stati Uniti per aver ospitato la Coppa del Mondo per club Fifa 2025. Per l'occasione Robbie Williams, ambasciatore Musicale della Fifa per il Mondiale per Club, e la nostra Laura Pausini canteranno "Desire", il nuovo inno ufficiale della Fifa, che ha debuttato in questo torneo e sarà suonato in tutti gli eventi Fifa in futuro, inclusa la Coppa del Mondo 2026.