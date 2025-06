Mondiale per Club: Juve a caccia degli ottavi

Neanche il tempo di pensare ai cinque gol rifilati all'Al Ain che la Juventus deve già tuffarsi nel suo secondo impegno al Mondiale per Club. A Filadelfia, i bianconeri sfidano i marocchini del Wydad Casablanca, che al debutto hanno perso 2-0 contro il Manchester City vendendo però cara la pelle. Lo sa Igor Tudor che, in conferenza stampa, avverte i suoi: "C'è grande rispetto per i nostri avversari, potevano fare due gol e hanno una squadra forte che sa bene come stare in campo. Abbiamo preparato la gara al massimo come sempre. Affrontiamo una squadra di qualità, dovremo andare al 100% per tutti i 90 minuti".



Eppure, l'occasione è ghiotta: vincere potrebbe pure portare alla qualificazione agli ottavi di finale con una giornata d'anticipo e sfidare il Manchester City all'ultima con relativa tranquillità. Ma non c'è tempo per i calcoli sul primo o sul secondo posto, visto che il gruppo G si incrocia con quello del Real Madrid: c'è prima da raggiungere l'obiettivo. Si gioca a mezzogiorno (ora locale) con alte temperature, ma Tudor non cerca alibi: "Il caldo non deve essere una giustificazione e non vedo stanchezza ma entusiasmo e goduria nello stare tutti insieme. Arrivare al quarto posto ha riportato fiducia nei giocatori, che sono dei grandi professionisti. Sul Mondiale però è presto per essere ottimisti, abbiamo solo vinto una partita. Non penso alla finale ma mi concentro giorno dopo giorno sulle sfide che affrontiamo".



Tudor dovrebbe confermare la squadra che ha travolto l'Al Ain al debutto, con i goleador Kolo Muani e Yildiz pronti a guidare ancora l'attacco e Conceiçao. Non sono insomma previsti cambi anche se ci potrebbe essere spazio per Koopmeiners, nel caso si passi a un 3-4-1-2, che troverà comunque spazio a partita in corso come Douglas Luiz. Nel resto della formazione: in difesa Kalulu, Savona e Kelly, con McKennie a centrocampo insieme a Thuram e Alberto Costa e Cambiaso sulle fasce. Si comincia alle 18, quando saranno le 12 a Filadelfia, diretta su Italia 1.