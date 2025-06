Mondiale per Club: il Manchester City ne fa sei all'Al Ain, con la Juve agli ottavi

MANCHESTER CITY-AL AIN 6-0

Il Manchester City acciuffa la Juventus e vola agli ottavi, ma sarà primo con un solo risultato. Si tratta della vittoria nello scontro diretto, visto che le squadre sono appaiate nella differenza reti (+8) dopo il 6-0 sull'Al-Ain. Pep Guardiola cambia tutto e fa riposare vari big in vista della Juventus, con un undici rivoluzionato e il 3-4-2-1: debutta Ait-Nouri, con Nico-Gundogan mezzali e Foden-Echeverri alle spalle di Haaland. Spingono subito i Citizens, che passano dopo soli otto minuti. Gundogan approfitta di un errore in uscita dell'Al-Ain, colpisce col pallonetto e beffa un distratto Eisa per l'1-0. Bassissima la formazione emiratina, che ha un solo scopo: evitare la goleada, limitando Haaland e compagni. Un compito che riesce fino al 26, quando Echeverri fa il bis con una magistrale punizione: prima rete col Man City per l'ex River, classe 2007. Haaland si costruisce una chance, poi sigla il tris su rigore: fallo su Ait-Nouri, check Var e 3-0 del norvegese al 48' pt. Nella ripresa i Citizens viaggiano al piccolo trotto, sfiorano il poker con Haaland e Ait-Nouri e fanno ruotare la rosa: mezz'ora per Bobb e Rodri, venti minuti per Reijnders e Cherki. Il quarto gol arriva con Gundogan che salta mezza difesa col controllo e deposita in rete alle spalle di Eisa (72'), il quinto con un rasoterra di Bobb (84'). Guardiola e i suoi vogliono farne sette per scavalcare la Juve, ma si fermano a sei: l'ultima rete è di Cherki (88'), Eisa evita quella di Foden. Finisce così e la Juventus sorride: sarebbe prima sia con la vittoria che col pari, nello scontro diretto. Con entrambe le squadre a +8 nella differenza reti, infatti, conterebbero i gol segnati: 9 per Tudor e 8 per Guardiola, che non era andato oltre il 2-0 (sofferto) col Wydad.