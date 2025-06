Mondiale per Club: il Dortmund batte 1-0 l'Ulsan, è primo nel gruppo F

Missione compiuta per il Dortmund, che si prende il primo posto del gruppo F e sfiderà la seconda dell'E, il girone dell'Inter. I gialloneri piegano 1-0 il già eliminato Ulsan, ma vincono soltanto di misura nonostante partano forte con la deviazione da pochi passi di Guirassy che finisce a lato. L'attaccante si ripete al 24', ma il suo destro è debole. Poco dopo sale in cattedra Jobe Bellingham: l'inglese conclude di destro al volo sfiorando un eurogol, poi al 36' serve l'assist a Svensson, che controlla in area e di sinistro segna l'1-0. I tedeschi non si fermano e poco dopo Jo, portiere dell'Ulsan, compie due miracoli su Gross e Guirassy. Nella ripresa, però, anche i sudcoreani si fanno vedere con il destro di Sang-Woo, parato tuttavia facilmente da Kobel. A metà secondo tempo, Duranville si invola verso la porta ma col sinistro centra solo l'esterno della rete. Il Dortmund resiste, il Fluminense non trova il gol per chiudere al primo posto e allora in vetta sale la squadra giallonera, una delle due potenziali avversarie dei nerazzurri.