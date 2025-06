Mondiale per Club, consigli per acquisti

Il Mondiale per club è già stato definito, da chi ci partecipa (vedi Nico Kovac ed Enzo Maresca) un "torneo-fornace" ma è anche l'occasione, come ogni evento calcistico di questo tipo, per scoprire nuovi talenti, oppure per avere conferme definitive sulle qualità di chi già veniva seguito con un certo interesse. È il caso di Jobe Bellingham, che si è appena sfilato la maglia del Sunderland neopromosso in Premier per indossare quella del Borussia Dortmund (dove ha già giocato suo fratello Jude), che per averlo ha pagato 30 milioni di euro. Le intenzioni sono appunto quello di ripercorrere le orme fraterne: un paio di anni al Borussia, trampolino ideale per giovani talenti desiderosi di mettersi in mostra, e poi l'avventura in un club di primissima fascia, visto che Jobe sembra già quasi bravo come Jude.